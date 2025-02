Ataque a tiros deixa sete baleados na Zona Oeste do Rio

Policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) estiveram no local - Foto: Reprodução

Policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) estiveram no local - Foto: Reprodução

Na manhã desta terça-feira (4), um ataque a tiros deixou sete pessoas feridas no "Curral Falso", em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. De acordo com as primeiras informações divulgadas pelo RJ1, nenhum dos baleados teria envolvimento com o crime e boa parte estariam jogando cartas no momento da ação criminosa.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) estiveram no local. De acordo com os policiais, os disparos foram feitos por criminosos armados.

Leia também

Homem morre vítima de bala perdida durante confronto no Jardim Catarina

Polícia Civil realiza operação contra integrantes de quadrilha especializada em explosões para furtar caixas eletrônicos



Relatos que circulam nas redes sociais afirmam que os criminosos estavam em um carro branco.

Quatro vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Pedro II, outras duas foram socorridas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do "Cesarão", também em Santa Cruz, e uma pessoa para o Hospital Rocha Faria. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos baleados.

A ocorrência foi registrada na 36ª DP (Santa Cruz).

De acordo com a PM, o policiamento da região foi reforçado.