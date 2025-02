Área rural de São Gonçalo chama atenção com cultivo diversificado e criação de búfalos

A area rural de São Gonçalo, desconhecida por muitos, é um verdadeiro tesouro natural e produtivo. Embora represente 5% do território do município, essa pequena porção de terra é responsável por uma grande produção agrícola, com cultivo de plantas, criação de búfalos e uma diversidade de fauna e flora que encantam a todos que têm a chance de conhecer.

Entre as regiões rurais que se destacam está Guaxindiba, uma área de solo fértil que abriga uma das mais importantes áreas de proteção ambiental do município, administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Além disso, Guaxindiba é lar de uma produção significativa, a criação de mais de 100 búfalos para corte, na Fazenda Varjão, que é um importante centro de produção de carne saudável. A carne de búfalo, rica em proteínas, minerais e gorduras saudáveis, tem conquistado seu espaço no mercado devido aos seus benefícios na saúde. Embora tenha uma oferta limitada, a carne de búfalo é muito procurada. Na fazenda, também é possível encontrar uma vasta plantação de milho, aipim e maracujá.

Outro destaque é o Sítio São Pedro, uma propriedade familiar que, como muitas outras na localidade, adota práticas sustentáveis, como a reciclagem de tudo o que é utilizado no dia a dia do sítio. Através do cultivo do solo eles também têm uma enorme produção de legumes, cereais, frutas e verduras.

Dona Elita de Lima, de 63 anos, proprietária do sítio, celebrou as melhorias na região: “Aqui do lado, tinha um rio que sempre que chovia enchia e atrapalhava o nosso cultivo. Agora no governo do prefeito Capitão Nelson, ele fez uma grande limpeza no rio e desde então não enche mais e a gente consegue manter nossas plantações sem preocupação”, afirmou.

O Sítio São Pedro também é um dos muitos produtores que participam da Feira da Agricultura Gonçalense, que acontece toda terça e sexta-feira, das 6h às 14h, na Rua Salvatori, no Centro da cidade. A feira é um importante ponto de encontro entre agricultores locais e consumidores, destacando não apenas a qualidade dos alimentos frescos e saudáveis, mas também seu impacto direto na economia local.

O secretário de Agricultura e Pesca da Prefeitura de São Gonçalo, Magno José, o Magu, visitou no início da semana as duas propriedades e conversou com os produtores. “É muito importante conhecermos o que temos de mais precioso aqui no município e o nosso objetivo é trabalhar para a contribuição direta da economia local e a valorização do agricultor da região”, afirmou.

Magu reforçou a determinação do prefeito Capitão Nelson de trabalhar de forma incessante para valorizar cada vez mais o trabalho dos produtores agrícolas do município, em especial os que atuam na agricultura familiar, importante e tradicional ramo de atividade em São Gonçalo.

Além das plantações e criações, a área rural de São Gonçalo se caracteriza por sua biodiversidade exuberante, sendo considerado o Pantanal Fluminense. O local abriga uma fauna rica, com animais como capivaras, tatu, cobras, micos e até jaguatiricas, além de diversas aves e outros seres da natureza que tornam a região ambiental de grande importância.