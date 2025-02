Menino que morreu em Maricá se afogou enquanto brincava; "Quem fica mais tempo embaixo d'água"

Familiares do menino Kayk Manasses Teixeira Coutinho, de 9 anos, estiveram no IML do Barreto nesta terça (04) para identificar o corpo da criança, que foi encontrada morta na Lagoa do Boqueirão, em Zacarias, Maricá, na noite desta segunda (03). Segundo a mãe da vítima, a manicure Kissila Balzac, de 26 anos, Kayk estava brincando com o irmão e um primo próximo à orla quando se afogou.

A família mora em Itaboraí e estava em Maricá desde sexta (31), visitando uma tia que mora no município. Kissila e algumas familiares resolveram visitar a Lagoa com as crianças à tarde nessa segunda (03).

“Foi muito rápido. Eles estavam brincando na beira, mas estávamos olhando bem perto o tempo todo. De onde a gente estava até a beira da lagoa tinha um metro. O Kayk estava brincando com o primo e o irmão de seis anos. Do nada, não vimos mais ele. O primo falou que ele mergulhou, que estavam brincando de ver quem fica mais tempo embaixo d'água”, conta a mãe.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 18h45. Equipes de mergulhadores da corporação realizaram buscas no local ao longo da noite e o corpo foi localizado por volta das 23h45. Segundo a família, havia bandeiras de risco de afogamento em outros pontos da lagoa. No local onde Kayk estava, não havia bandeiras.

Pescadores e outros banhistas estavam na água no momento em que a criança desapareceu. “Ele foi achado bem próximo. Ninguém imaginava que poderia acontecer essa tragédia ali. Tinham outras pessoas e barcos de pescas”, conta Diego Moreira, de 30 anos, um dos primos da vítima.

Kissila conta que ela e uma prima chegaram a entrar na água antes do acionamento dos bombeiros para procurar a criança. “Tentamos procurar e afundamos em um buraco. Conseguimos voltar, mas uma criança de nove anos não teria força para sair”.

Ainda segundo a mãe da vítima, durante as buscas e após a constatação do óbito, representantes da Prefeitura de Maricá entraram em contato com a família e se colocaram à disposição para prestar suporte. Mãe de outras duas crianças, de 6 e 2 anos, Kissila conta que o maior desafio tem sido explicar a situação para o filho do meio, que estava com Kayk no momento do episódio.

“O irmão pergunta toda hora se a gente vai ver o Kayk. Se a minha ficha não caiu, imagina a dele. Ele era uma criança muito querida. Tinha muitos amigos lá onde a gente mora; gostava de ir para a igrejinha com o irmão e os amiguinhos. Antes de a gente chegar à lagoa, ele estava conversando com minha tia e falou que, quando crescesse, queria ser marinheiro”, conta a mãe.

Ainda não há informações sobre o local e o horário do sepultamento da vítima.