Após polêmica no Grammy, Milton Nascimento tem show em homenagem à carreira no Rio

Depois de ficar sem lugar na premiação do Grammy, Milton Nascimento terá suas canções e composições celebradas em um tributo na voz do cantor carioca Serggio Torres no Blue Note Rio, às 20h, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Produtor musical, compositor e multi-instrumentista, Serggio traça uma linha do tempo de mais de 40 anos da carreira de Milton, que recentemente se aposentou dos palcos. Batizado de “Canções e Momentos”, o repertório traz canções que consagraram o artista nascido no Rio de Janeiro e radicado em Três Pontas, Minas Gerais. O show acontece às 20h e os ingressos custam R$90 (inteira) e R$45 (meia). As entradas podem ser adquiridas através do site eventim.com.br.

“Vai ser épico! Falo pela minha vida, pela minha trajetória como músico. E já está sendo um momento muito especial pra mim, como uma coroação depois de tantos desafios em minha jornada musical. E eu sei que é só o começo, e ainda tenho muita coisa pra viver. Também acredito que após esta etapa, outras portas, outros projetos, vão acontecer. A ideia é continuar crescendo enquanto músico, cantor e produtor”, explica Torres.

Speranza Spalding e Milton Nascimento na 67ª edição do Grammy | Foto: Divulgação

“Clube da Esquina Nº2”, “Cais”, “Ponta de Areia”, “Quem sabe isso quer dizer amor”, “Nos bailes da vida”, “Caçador de mim”, “Tudo o que você podia ser”, entre outras, recebem novos arranjos e roupagens na voz e na produção de Serggio Torres.

Sobre o Blue Note Rio

Tradicional casa dedicada à música no Rio, o Blue Note Rio fica localizado na Avenida Atlântica, 1.910, em Copacabana, e tem programação diversificada, prezando pela qualidade musical e pelo bom gosto na seleção de artistas.