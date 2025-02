Prefeitura de Niterói garante o apoio às escolas de samba que desfilam no Caminho Niemeyer

A Prefeitura de Niterói reafirmou o apoio às escolas de samba da cidade que desfilam no Caminho Niemeyer. A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) pagará ainda nesta semana a terceira e última parcela dos valores das subvenções. Faltam apenas 20% do valor total, que soma R$ 640.438,40. O prefeito Rodrigo Neves se reuniu nesta segunda-feira (03) com uma comissão de representantes das agremiações e reafirmou o compromisso com o Carnaval.

"A realização dos desfiles no Caminho Niemeyer valorizou muito o Carnaval da nossa cidade, com mais conforto e segurança para o público e os foliões, além de destacar ainda mais a beleza do espetáculo. Fiz questão de me reunir com os representantes das escolas que fazem essa festa para mostrar nosso compromisso com a cultura popular e com as nossas tradições", ressaltou Rodrigo Neves.

A passarela do samba, no Caminho Niemeyer, está sendo preparada para os desfiles que acontecerão nos dias 21 e 22 de fevereiro. A abertura terá a presença da Corte Momesca do Carnaval da cidade. Além dos desfiles das agremiações no Caminho Niemeyer, acontecerão os Carnavais de Bairros em diversas regiões da cidade, e os tradicionais blocos também desfilarão. Foram cadastrados pela Neltur cerca de 40 blocos e 20 Carnavais de Bairros.

“Nós estamos trabalhando intensamente para que, a cada dia, a cidade tenha um Carnaval mais espetacular e deslumbrante, organizando um esquema para garantir a segurança dos foliões, não só na passarela do samba, no Caminho Niemeyer, onde são os desfiles das agremiações, mas também nos pontos dos Carnavais de Bairros e nas ruas onde desfilarão os blocos. Estamos pensando em cada detalhe para a intensa programação carnavalesca da cidade”, afirma o presidente da Neltur, André Bento.

A Neltur publicou no dia 8 de janeiro, no Diário Oficial de Niterói, os critérios de seleção dos 42 jurados que julgarão as agremiações durante os desfiles no Caminho Niemeyer. Os candidatos a jurados tiveram seus currículos analisados, assim como suas experiências como julgadores, e nenhum pode ter trabalhado no Carnaval das cidades de Niterói e de São Gonçalo. Dentre os classificados, dois serão os coordenadores de jurados. Haverá ainda dois jurados para cada um dos seguintes quesitos: Alegoria, Comissão de Frente, Enredo, Evolução, Fantasia, Harmonia, Mestre-Sala e Porta-Bandeira e Samba-Enredo, além de outros sete julgadores suplentes.

Escolas que desfilam no Caminho Niemeyer:

GRUPO A

Experimenta da Ilha

Magnólia Brasil

Alegria da Zona Norte

Souza Soares

Folia do Viradouro

Unidos da Região Oceânica

Império de Araribóia

Império de Charitas

GRUPO B

G.R.E.S. Sabiá

Garra de Ouro

Unidos do Sacramento

Batistão

Combinado do Amor

Mocidade Independente de Icaraí

Paraíso do Bonfim

Tá Rindo Por Quê?

GRUPO C

Cacique da São José

Galo de Ouro

Balanço do Fonseca

Bem-Amado