Flamengo busca renovação com Pulgar após bom início de temporada do chileno

O Flamengo iniciou a temporada com o pé direito ao conquistar a Supercopa Rei no último domingo (02), diante do Botafogo. Um dos destaques da equipe na decisão foi o volante chileno Erick Pulgar, cuja permanência agora se tornou prioridade para a diretoria rubro-negra.

Com contrato vigente até o fim de 2025, Pulgar deve receber uma nova proposta do clube. O diretor de futebol, José Boto, já sinalizou ao estafe do jogador o interesse em renovar o vínculo.

No ano passado, o chileno chegou a recusar pelo menos duas ofertas do Flamengo para extensão contratual. Durante as férias, manifestou o desejo de sair sem custos no meio de 2025, confiando na promessa de intermediários de uma proposta vantajosa do exterior – o que não se concretizou.

Diante das boas atuações neste início de temporada, Pulgar recuperou a confiança e agora se mostra aberto a novas negociações com o clube, em busca de um acordo favorável para ambas as partes.