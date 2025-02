Surfista brasileiro sofre acidente durante treino no Havaí: "Perdi os sentidos"

O mar de Pipeline, no Havaí, está recebendo essa semana grandes nomes do surf, para a disputa de mais uma etapa do Circuito Mundial (WSL). Durante um treino realizado no último domingo (2), o brasileiro Samuel Pupo sofreu um acidente após cair de uma onda, chegando a ficar desacordado por alguns minutos. Ele sofreu ferimentos no rosto mas está bem e seguirá na competição.

O atleta postou uma foto em seu perfil no Instagram, para mostrar como ficou rosto: "Resolvi postar para ninguém ter surpresa quando estiver entrando na minha próxima bateria e também dizer que está tudo bem. Foi apenas um susto. Acabei batendo o rosto nas pedras e não consegui me proteger para evitar o contato, fiquei muito atordoado por alguns minutos, mas desde então todos os sintomas foram positivos. Tenho dormido bem e sinto que estou me recuperando rápido", escreveu.

Enquanto treinava, Pupo caiu de uma onda e bateu com rosto no coral, perdendo os sentidos. Por sorte, o acidente não foi tão grave.

Apesar do susto e alguns machucados, o surfista já volta ás aguas do Havaí, ainda nesta segunda feira, para disputar a repescagem, após ficar em terceiro lugar na primeira rodada. Outros brasileiros que também disputam uma vaga na próxima etapa do Circuito Mundial, são Yago Dora, Deivid Silva, Alejo Muniz e o irmão de Samuel, Miguel Pupo.