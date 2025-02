Arara-canindé é resgatada pela Secretaria de Segurança Cidadã em Itaipuaçu

Uma arara-canindé adulta foi resgatada neste domingo (02/02) pela Secretaria de Segurança Cidadã de Maricá no loteamento Portal dos Cajueiros, em Itaipuaçu. A ave silvestre foi encontrada debilitada e, após o chamado da população, agentes do Grupamento Especial de Defesa Ambiental (Gedam), que estavam em patrulhamento preventivo, foram até o local e realizaram o resgate com segurança.

A arara adulta recebeu os primeiros cuidados e foi encaminhada para avaliação especializada da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, garantindo recuperação antes de uma possível reintegração à natureza.

A Secretaria alerta que, caso um animal silvestre seja encontrado, a população deve entrar em contato por meio do telefone 153 ou do Disque Ciosp: (21) 96809-1516. Importante frisar que a população não deve tentar resgatar, mexer ou afugentar os animais.