Festa de João Guilherme agita redes sociais

A comemoração dos 23 anos de João Guilherme agitou as redes sociais no último sábado (1º). Com a presença de familiares, amigos famosos, a namorada Bruna Marquezine e outros, a festa foi até a madrugada com muita dança, música, bebida e comida.

O evento aconteceu na Fazenda Talismã, em Goiás, propriedade do cantor Leonardo, pai de João. Esta foi a primeira vez que o ator levou pessoas de fora para o refúgio da família.

"São amigos, amigos mesmo da minha vida, pessoas muitas próximas. E eu nunca tinha trazido ninguém de fora da bolha goiana para cá", contou no discurso de parabéns ao lado do pai.

Em quase todas as fotos e vídeos postados dos convidados da festa, Bruna Marquezine aparece em pouquíssimos deles. A atriz não chegou a publicar nada durante o evento em suas redes sociais.

Além de Bruna, as noras de Leonardo, Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe, Hariany Almeida, namorada de Matheus Vargas, e Thais, esposa de Pedro Leonardo, também estiveram presentes.



Noras famosas do cantor Leonardo estiveram na festa | Foto: Reprodução/Redes Sociais

O que não faltou também foram cliques em família na festança.



João Guilherme ao lado de familiares em sua festa | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um momento marcante na comemoração de João Guilherme foi quando Zé Felipe tomou a palavra e fez um lindo discurso para o irmão.



"Sucesso e tudo de melhor que Deus possa dar para você. Saiba que, seu irmão, apesar da resenha, do que eu posto de você, o seu irmão te ama muito e tem muito orgulho de você", disse Zé, que foi respondido na sequência por João: "Te amo muito."