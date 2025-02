Quem era Boss in Drama, DJ brasileira que morreu aos 37 anos

Morreu ontem aos 37 anos, a artista brasileira Peppa Oliveira, mais conhecida como "Boss In Drama”, em São Paulo. Dj e produtora, Peppa teve trabalhos reconhecidos por parcerias com artistas famosos como Karol Conká, Linn da Quebrada, Paulo Ricardo e Johnny Hooker.

O jornalista Fernando Oliveira, o Fefito, amigo próximo da DJ confirmou seu falecimento, já o amigo, Rodrigo Gorky, produtor musical, cuida das burocracias do velório. A causa da morte ainda não foi noticiada.

Boss In Drama, nascida em Palmital (PR), ganhou popularidade com os estilos musicais electro-pop e a house music. Ao longo de seu legado, lançou o álbum Pure Gold (2011); também trabalhou com artistas como Adriano Cintra, Jaloo, Johnny Hooker e Paulo Ricardo, produzido segundo disco de Karol Conká, Ambulante (2018). A música Tropa de Elite, lançada em 2014, também foram um dos seus sucessos ao lado de Mr Catra. Mas entre todos os seus sucessos, o destaque ficou para Lista VIP (2015), gravado com Karol Conká.

