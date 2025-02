Vasco encaminha a contratação do atacante português Bruma, do Braga

Vasco fica perto de fechar a contratação do atacante português Bruma - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O Vasco se aproxima de anunciar seu sexto reforço na temporada 2025. O atacante Bruma, de 30 anos, deve ser jogador do cruzmaltino em breve. Ele atualmente está no Braga, de Portugal.

As negociações avançaram nas últimas horas. O Vasco aceitou as condições apresentadas pelo Braga. Os valores foram ajustados, assim como metas e a proposta foi formalizada para a compra em definitivo do jogador.

Agora a diretoria vascaína espera uma sinalização positiva dos portugueses para sacramentar a negociação. O clube carioca propôs pagar 6 milhões de euros (cerca de R$ 35,1 milhões) pela aquisição de Bruma. Mas, a negociação envolve metas coletivas e individuais que podem elevar esse valor.

O pagamento será feito em seis parcelas. O aumento do valor da entrada foi uma das última exigências apresentadas pelo Braga. A expectativa do Gigante da Colina é anunciar o atleta ainda neste final de semana.



Bruma se mostrou animado com a possibilidade de ter sua primeira experiência longe do futebol europeu. Ele é nascido na Guiné-Bissau e foi revelado pelo Sporting. Ele também acumula passagens por Galatasaray, Real Sociedad, RB Leipzig, PSV e Fenerbahçe.