Instituto Histórico Geográfico e Ambiental de Maricá (IHGAM) completa 2 anos

O Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Maricá (IHGAM) comemorou dois anos de fundação no último 25 de janeiro. O evento de celebração aconteceu na histórica Fazenda Itaocaia, em Itaipuaçu, Maricá, e contou com a seguinte programação: Roda de conversa Memórias Invisíveis, Pesquisas sobre a escravidão no Leste Fluminense; entrega dos certificados para os alunos do I Curso História de Maricá; uma homenagem a Alexandra Lambraki; e a diplomação de novos membros do Instituto.

Para o encerramento, a presidenta do IHGAM, Renata Gama, organizou uma confraternização com representantes de diversas instituições e da comunidade local. Representou o IHGASG o vice-presidente Sérgio Toledo Rodrigues.

A gestão da arquiteta Renata Gama trouxe uma inovação que despertou a atenção das crianças e jovens, ao criar o IHGAM-Mirim, que tem como presidente Miguel Ângelo.

Assim como o IHGAM, outros institutos foram criados recentemente no Leste Fluminense, região que se destaca pela atuação em defesa do patrimônio cultural. Dessa forma, temos os institutos de Itaboraí (IHGI), Maricá (IHGAM), Rio Bonito (IHGARB), Iguaba Grande (IHGAIG) e São Gonçalo (IHGASG).

