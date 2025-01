Fábrica de camisas e escola de dança são descobertas após desabamento no Rio

Local abrigava diversas atividades ilegais, sem a permissão da prefeitura - Foto: Subprefeitura do Rio de Janeiro

Uma operação da Defesa Civil do Rio de Janeiro resultou na interdição de um prédio de três andares no Centro da cidade, nesta sexta-feira (31), após o desabamento parcial do teto. O imóvel abrigava atividades ilegais, como uma fábrica clandestina de camisas de futebol, uma escola de dança sem alvará municipal e um estacionamento sem autorização.

A Defesa Civil iniciou a demolição das partes da estrutura que ainda apresentavam risco de queda, com o objetivo de evitar novos desabamentos. Moradores da região informaram que, para não chamar atenção, a obra no último andar estava sendo realizada durante a madrugada.

O responsável pela fábrica clandestina de camisas afirmou que foi contratado por uma empresa especializada na produção e comercialização de uniformes antigos de times e seleções de futebol, mas não apresentou nenhum contrato formal. A Polícia Civil apreendeu o material produzido na fábrica ilegal.