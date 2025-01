Passeio cultural leva crianças e adolescentes de projetos sociais à Base Naval da Ilha das Flores

O Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) promoveu, na tarde de quarta-feira (29/01), um passeio cultural para cerca de 50 crianças e adolescentes integrantes de projetos da instituição, à Base de Fuzileiros Navais, na Ilha das Flores, em Neves (SG).

O passeio foi organizado pelas equipes técnicas dos projetos RECRIA, Núcleo Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e/ou Sexual (NEACA) e Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência (NACA).

Segundo a coordenadora técnica do Projeto RECRIA, Elisabeth Lourenço, a visita à Ilha das Flores teve como objetivo propiciar aos participantes a possibilidade de conhecer a estrutura de uma base naval e sua história.

“Nossa ideia é usar esse período de recesso escolar para valorizar atividades lúdicas e, ao mesmo tempo, estimular o conhecimento cultural das nossas crianças. Promover novas relações sociais através do brincar, que é umas das prerrogativas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”, ressalta Lourenço.

Durante a visita, guiada por militares graduados em História, a garotada conheceu o Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores, um “Museu a Céu Aberto”, e conferiram, no auditório da sede, a Exposição “Os moradores, suas fotos e suas memórias”, contando um pouco da história da primeira hospedaria de imigrantes criada pelo governo brasileiro, que funcionou entre 1883-1966.

Integrante do NEACA Tecendo Redes, a psicóloga Natália Jacintho ficou responsável pelo núcleo da primeira infância (0 a 6 anos). Para Natália, passeios culturais são oportunidades de novas experiências, conhecimento e socialização para as crianças.

“ O passeio para a Base de Fuzileiros Navais Ilha das Flores foi importante para as crianças da primeira infância, pois elas não tinham dimensão que na cidade onde moram havia um quartel da marinha com tamanha dimensão histórica. As crianças tiveram a oportunidade de conhecer um pouco a parte histórica da cidade. Uma das reações que mais impressionou foi o espanto em saber que o espaço que estavam é uma ilha que foi aterrada”, lembra a psicóloga.

Para a educadora social Inês Araújo (NACA/SG), os passeios culturais são fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças.

“Essas atividades promovem educação cultural/social, desenvolvimento da empatia, aprendizado informal/lúdico, desenvolvimento da autoestima e confiança, além de habilidades sociais e responsabilidade. Enriquecem a experiência educacional, promovendo uma visão de mundo mais ampla e respeitosa”, explica a educadora.

Crianças tiveram a oportunidade de conhecer a parte histórica da cidade | Foto: Divulgação

O ônibus para o transporte dos participantes foi cedido pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE). O projeto NEACA Tecendo Redes, tem o apoio da Petrobras. O RECRIA e o NACA-SG têm a parceria da Fundação para Infância e Adolescência (FIA).

Em caso de ajuda, os núcleos disponibilizam seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17hs, nos endereços e telefones abaixo:

➡ NEACA (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)

➡ NEACA Primeira Infância (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 313, Zé Garoto. (21 96750-1595)

➡ NEACA (Itaboraí)- Rua Antônio Pinto, 277, Nova Cidade. (21 98900-4246).

➡ NEACA (CAXIAS) – Rua General Venâncio Flores, 518, Jardim 25 de Agosto. (21 96750-3095).

➡ NACA (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 215, Zé Garoto. (2606-5003/989004217)

➡ NACA (Niterói)- Av. Ernani do Amaral Peixoto, 116 - sala 401 - Centro, Niterói. (2719-8862 / 965211716)RECRIA - Rua Rodrigues Fonseca, 313, Zé Garoto. (21 96750-1595)