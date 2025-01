MMSG promove palestra sobre o poder da arte na saúde mental

A apresentação do professor Sergio Moreira teve como prerrogativa as instruções recomendas pela Organização Mundial de Saúde - Foto: Divulgação

O Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) promoveu, na terça-feira (28/01), a apresentação da palestra “O Poder das Artes na Saúde Mental e Emocional’ ministrada pelo psicólogo e especialista em gerontologia pela Universidade Federal Fluminense (UFF), professor Sergio Moreira, no auditório da instituição, no Zé Garoto (SG).

A palestra contou com a presença de aproximadamente 50 pessoas, entre associadas do MMSG, visitantes e funcionários da instituição. O evento ocorreu em alusão à campanha nacional do ‘Janeiro Branco’, que visa conscientizar a população sobre a importância da saúde mental e emocional.

A apresentação do professor Sergio Moreira teve como prerrogativa as instruções recomendas pela Organização Mundial de Saúde, que destacam, entre outros, os benefícios da arte para a saúde mental e emocional das pessoas. A palestra transcorreu em formato interativo, intercalando a participação do público com ilustrações de artes contemporâneas, fotografias, música e poesia.

‘A ideia é mostrar de forma prática os benefícios da arte, pois somos seres emocionais'

Para Sergio Moreira, que ministra aulas de pós-graduação em universidades e comanda, voluntariamente, um grupo de estudos na Universidade Federal Fluminense (UFF) chamado ‘Sala de Espera’, as expressões artísticas e culturais trazem, comprovadamente, benefícios à saúde mental e emocional.

“Nessa apresentação, especificamente, evitamos fazer uma abordagem conceitual. Optamos por uma formatação com praticidade, ilustrando com fotografias, poesias, pinturas, músicas, teatro e estimulando a participação do público. A ideia foi mostrar de forma prática os benefícios da arte à saúde mental e emocional. Essa riqueza sensorial das expressões artísticas nos define como seres emocionais. Podemos apreciar ou criar obras de artes, pois ambas alternativas podem nos deixar saudáveis, leves e ativos”, ressalta Moreira.

‘Não adianta ter bens se não tivermos saúde mental’

A gestora e coordenadora do MMSG, Marisa Chaves, se emocionou com a apresentação ao lembrar da infância, quando, diferente das atuais facilidades de entretenimento e acesso à arte, precisava criar suas brincadeiras e improvisar cenas de teatro dentro de casa como forma de diversão.

“Queria agradecer ao Sergio Moreira pela bela apresentação. O janeiro branco é um alerta para observarmos a nossa saúde mental. Porque não adianta termos muito dinheiro, ou uma casa belíssima, toda estruturada, chique, se não tivermos saúde mental. E arte de tem um importante papel, pois ela nos faz refletir e pensar sobre o cuidado conosco e com o próximo. Confesso que me emocionei. Nasci em uma família humilde, onde criávamos nossas diversões. A vida pode ser mais simples e serena do que a exigência que o capitalismo nos faz”, disse Marisa.

A palestra contou com a presença de aproximadamente 50 pessoas, entre associadas do MMSG, visitantes e funcionários da instituição | Foto: Divulgação

A artesã Alomira Porto, de 56 anos, participou intensamente da palestra e ressaltou a relevância da arte para saúde mental na pós-pandemia.

“Excelente a palestra, sobretudo ao abordar a saúde mental. Ainda estamos vivendo na pós-pandemia uma situação de isolamento e esgotamento. A saúde mental e emocional ficaram abaladas. Por isso a importância da arte, da dança e da interação social para vencermos esses obstáculos”, enfatizou a artesã.

Relatório da OMS mostra evidências científicas

Segundo um relatório divulgado em 2019 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), resultado de mais de 3 mil estudos, atividades como música, dança, artes plásticas e visitas a locais culturais estão associadas ao controle e prevenção do estresse e a um menor nível de ansiedade. Portanto, as artes têm um papel importante na prevenção de problemas de saúde, na promoção da saúde humana como um todo e no gerenciamento e tratamento de doenças ao longo da vida. (Fonte: National Geographic Brasil)

Atendimentos em três municípios

Organizado pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG), o NEACA Tecendo Redes apoia as ações da campanha nacional do ‘Janeiro Branco’. O projeto foi iniciado em 2024, com a parceria da Petrobras, e atende demandas relativas às violências domésticas e/ou sexuais e também atua em apoio a outros projetos para capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social.

O NEACA Tecendo Redes abrange os municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Duque de Caxias com o objetivo contribuir para a promoção, prevenção e garantia dos direitos humanos de mulheres, crianças, adolescentes e jovens (até 29 anos).

Em caso de ajuda, os núcleos disponibilizam seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17hs, nos endereços e telefones abaixo:

➡ NEACA (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)

➡ NEACA Primeira Infância (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 313, Zé Garoto. (21 96750-1595)

➡ NEACA (Itaboraí)- Rua Antônio Pinto, 277, Nova Cidade. (21 98900-4246).

➡ NEACA (CAXIAS) – Rua General Venâncio Flores, 518, Jardim 25 de Agosto. (21 96750-3095).

➡ MMSG (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)