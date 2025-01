Grupo Clareou volta aos estúdios da Rádio Mania, em Niterói, com show inédito

O grupo Clareou, realizou um inédito show na Rádio Mania, no Centro de Niterói, nesta quarta feira (30), onde cantou os novos e antigos sucessos do conjunto, para os fãs no estúdio e outros milhares que estavam assistindo ao vivo pelo youtube. Formado em 2010, no Rio de Janeiro, o quarteto que é um dos expoentes do pagode nacional, é formato por Branco no vocal, Buiu no pandeiro, Fernando Mallete no tantan e Juninho de Jesus no banjo.



No fim do ano passado, o grupo lançou o novo projeto audiovisual "Atemporal", que foi dividido em dois volumes, com participações de grandes nomes do pagode, como Ferrugem e Grupo Revelação. "No Clareou 'Atemporal', a gente pensou nesse nome porque juntou músicas que já são sucessos nossos, com as inéditas. A gente fez uma música conhecida do Clareou, com uma música que a gente queria apresentar. Agente quis fazer essa brincadeira com a palavra atemporal", revelou o vocalista Branco.



Perguntado sobre outros projetos do grupo, Branco também falou sobre o evento "Do Nada Clareou", criado em 2022, que reúne grandes artistas do samba e do pagode, em diferentes shows pelo país. "Temos o nosso projeto 'Do Nada Clareou', que ta começando a rodar o Brasil todo agora. A gente já fez São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre e agora 2025, queremos levar pro Brasil todo e pro mundo, se Deus quiser".

Branco falou sobre como começou o projeto: "Foi do nada mesmo, não começou como evento. A gente tava em um final de semana sem shows. Aí resolvemos fazer uma resenha na praia, a gente mandou só no 'zap' convidando a galera e deu certo, primeiro ali no calçadão. Ai depois, a gente viu que tinha potencial para virar um evento, e agora é o nosso xodó".

O grupo, criado no Rio de Janeiro, completou 15 anos de existência esse ano. Perguntado sobre possíveis comemorações, Mallete, um dos integrantes originais, respondeu: "O Clareou faz 15 anos esse ano, bem provável que lá pro fim do ano, a gente tenha ainda três ou quatro Eps do "Atemporal" pra lançar. Mas lá pro final do ano, a gente deve fazer um novo audiovisual para comemorar os 15 anos".

Salada Mista, foi o primeiro nome do grupo, com uma formação diferente, antes dos grandes sucessos e ser conhecido nacionalmente, a nomenclatura era uma homenagem ao Molejão. Os integrantes foram perguntados, se alguma coisa do Salada Mista existe até hoje na essência do Clareou: "Músicas alegres, nessa época de cd. Quando a gente gravou, tinha muita música alegre. O Clareou tem um pouquinho de cada, é um grupo que não tem só romântico, só música alegre e eu acho que o lado alegre do Clareou, vem um pouquinho do Salada Mista", respondeu Mallete.