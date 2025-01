Idosa de 103 anos tem pé amputado por enfermeira dentro de casa e sem anestesia

Uma idosa, de 103 anos, teve o pé amputado por uma enfermeira, dentro de casa, no Distrito Federal, na última segunda-feira (27).

A cirurgia de amputação, segundo o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF), foi feita "com um bisturi inadequado, em ambiente domiciliar e sem anestesia".

O Coren-DF afirmou que "o profissional enfermeiro não realiza amputações, podendo atuar apenas na reabilitação de pessoas amputadas".

Além disso, condenou qualquer prática que fira preceitos éticos, técnicos e legais da enfermagem (veja nota completa abaixo).

A idosa – que é acompanhada, desde 2023, por uma equipe médica e de enfermagem em casa – tinha uma ferida no pé que aumentou a ponto de ter uma indicação médica para amputação, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Mas, por conta da idade, a família optou por tratar o ferimento com cuidados paliativos, que poderia gerar uma amputação natural.

A idosa era cuidada por técnicas de enfermagem e enfermeiros que se revezavam no home care. A profissional formada em enfermagem, que fez a amputação teria sido contratada exclusivamente para fazer a cirurgia.

A situação estaria tão precária e o pé da idosa tão necrosado que, em uma primeira tentativa, um bisturi teria ficado cego. Durante o procedimento, a idosa teria sentido dor e ouviu que era para ficar tranquila que “estavam tirando uma unha encravada”.

O nome da idosa e de seus familiares serão mantidos em sigilo para não prejudicar as investigações. Além de apurar o fato de a idosa ter sofrido a amputação longe do ambiente hospitalar, os investigadores da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual (Decrin) querem saber onde foi descartado o pé da idosa.

Após a amputação, a vítima foi submetida a uma cirurgia e está internada na UTI, de acordo com a PCDF. Segundo a delegada Ângela Maria dos Santos, "foi instaurado inquérito policial para apurar em que circunstâncias se deram estes fatos".

"As investigações correm em sigilo e, muitas diligências ainda precisam ser realizadas, como obtenção de informações técnicas, oitivas de várias pessoas e profissionais envolvidos, bem como a realização de exames periciais. Somente após a análise de todas as provas apresentadas, a autoridade policial poderá dizer se houve ou não ilícito penal", diz a delegada.

O Coren-DF está à disposição para colaborar com as autoridades competentes no decorrer das investigações."