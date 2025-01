Botafogo e Fluminense disputam primeiro clássico do ano nesta quarta

Botafogo e Fluminense disputam o primeiro clássico do ano, no campeonato Carioca, nesta quarta feira (29), no Estádio Nilton Santos, às 21h30. Para o Alvinegro, este será o primeiro jogo do time titular na temporada, enquanto pelo lado tricolor, será o terceiro, já que o técnico Mano Menezes, já vinha rodando o elenco.

A partida marca o confronto dos dois últimos campeões da Libertadores. O Botafogo levantou a taça ao vencer o Atlético Mineiro pelo placar de 3 a 1, no Monumental de Nuñez, enquanto o Fluminense ganhou a competição um ano antes, ao bater o Boca Junior por 2 a 1, no Maracanã.

Os dois times tem os mesmos 6 pontos no Carioca. Os clubes optaram por começar a competição com um elenco de jogadores sub-20 e sub-23. Com esses atletas, o Alvinegro conseguiu duas vitorias e foi derrotado três vezes, enquanto os tricolores tem uma vitória, uma derrota e três empates.

O Botafogo chega para esse jogo com moral sobre o rival, já que o time vem de uma sequencia de seis vitórias seguidas no clássico. A última vitória do Fluminense sobre o Alvinegro, foi no Campeonato Carioca de 2022.

O Fluminense deve ir a campo com: Fábio, Samuel, Ignácio, Thiago Santos e Fuentes; Bernal, Martinelli e Hércules; Serna, Keno e Cano.

A provável escalação do Botafogo será: John; Vitinho, Lucas Halter, Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Allan; Savarino, Igor Jesus, Matheus Martins.

O jogo começa às 21h30, com transmissão do Sportv e do Premiere.