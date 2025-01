Dez são presos em operação no Rio contra traficantes do Espírito Santo

Sete pessoas foram presas no Rio, além de outros três capturados no ES - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Pelo menos dez pessoas foram presas nesta quarta (29) durante uma operação da Polícia Civil que mira uma quadrilha de traficantes do Espírito Santo que estaria instalada no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. As investigações apontam que o grupo operava uma espécie de “instituição financeira” ilegal entre criminosos e extorquia empresas prestadoras de serviço na região.

De acordo com os policiais, o esquema era organizado pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). O grupo exigia uma quantia de R$10 mil por mês para empresas provedoras de internet, água e gás atuarem nas regiões onde a facção está instalada, segundo as investigações. Para administrar o esquema de extorsão, os acusados operavam uma espécie de “banco” do crime, que oferecia empréstimos a moradores e lavava dinheiro de atividades criminosas.

O esquema funcionava tanto em Vitória como no Rio de Janeiro. Lá na capital capixaba, a Polícia capturou pelo menos três suspeitos: um empresário acusado de envolvimento com o esquema e outros dois suspeitos supostamente ligados aos chefes da facção.

Já na capital fluminense, foram pelo menos sete presos. Dois deles, segundo a Polícia, não estavam na lista de mandados prevista pela operação e foram capturados em flagrante. O número total de presos ainda não foi divulgado.

Batizada “Operação Conexão Perdida”, a ação foi realizada em parceria entre as Polícias Civis do Espírito Santo e do Rio. Na madrugada desta quarta (29), durante o cumprimento dos mandados no Rio, houve tiroteios na Zona Norte do Rio. Não há registro de feridos.