29 de janeiro: Superstição do Ano Novo Chinês recomenda não lavar o cabelo para atrair boas energias

Para não 'jogar fora' as boas energias, não lave o cabelo no primeiro dia do Ano Novo Chinês - Foto: Reprodução - Freepik

Para não 'jogar fora' as boas energias, não lave o cabelo no primeiro dia do Ano Novo Chinês - Foto: Reprodução - Freepik

Com a chegada do Ano Novo Chinês, uma superstição diferente ganhou destaque nas redes sociais e convenceu muita gente a segui-la para manter a prosperidade, sorte e boas energias em 2025. A tradição revela que não se pode lavar o cabelo no primeiro dia do novo ciclo, ou seja, nesta quarta-feira (29).

De acordo com o costume, lavar as mechas no primeiro dia do ciclo pode “jogar fora” a boa sorte e a abundância que 2025 promete. Além disso, para manter as boas energias, também não é aconselhável varrer a casa e jogar o lixo fora.

Quem é adepto da tradição tem o objetivo de atrair boas vibrações, atualizar as energias e pensar nos desejos para o novo ano.

Leia também:

Empresário desaparece após corrida de aplicativo no Rio; família faz campanha para encontrá-lo

BBB 25: Big Fone vai tocar na manhã desta quarta-feira (29)

Qual é o animal que rege 2025?

O horóscopo chinês associa cada ano a um dos doze animais que formam um ciclo de doze anos. O novo ciclo se inicia nesta quarta-feira (29) e vai até 16 de fevereiro de 2026. Nesse período, o animal regente é a Serpente de Madeira, sendo que a última vez que esse animal regeu foi em 1965.