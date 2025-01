Empresário desaparece após corrida de aplicativo no Rio; família faz campanha para encontrá-lo

Um homem desapareceu na última segunda-feira (27), após uma corrida de aplicativo. O empresário Alex Nascimento foi visto pela última vez ao deixar uma obra no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

Alex solicitou uma viagem por um aplicativo e, de moto, seguia em direção ao Shopping Via Brasil, em Irajá. O trajeto foi confirmado após sua esposa receber, por e-mail, a nota fiscal da viagem.

Desde então, o empresário não foi mais visto. Os familiares ficaram preocupados e decidiram iniciar uma campanha nas redes sociais para tentar localizar Alex.

O caso é investigado pelo Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que ficará responsável pela investigação.