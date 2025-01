BBB 25: Big Fone vai tocar na manhã desta quarta-feira (29)

Mais uma ligação do Big Fone promete agitar a casa do BBB 25, na manhã desta quarta-feira (29), após o programa “Mais Você”. Dessa vez, a ligação parece inofensiva, pois quem atender ganhará um almoço especial com sua dupla, além de poder convidar mais dois pares para o momento especial. Mas, como era de se esperar, há algo por trás dessa deliciosa refeição que será muito indigesta ao longo do jogo. Os outros participantes que ficarem na casa poderão assistir ao almoço, ouvindo e vendo todas as conversas e estratégias.

"Essas três duplas não vão só almoçar juntas, vão tomar decisões que vão atingir outras pessoas da casa. O que elas não sabem é que o almoço inteiro estará sendo transmitido para todo mundo no telão da sala, com áudio e vídeo. E depois disso tudo, essas três duplas vão ter que decidir entre elas quem fica imune", explicou o apresentador Tadeu Schmidt sobre a dinâmica.

Essa movimentação no jogo agradou aos internautas, que estão ansiosos para ver a casa pegar fogo. “É fogo no parquinho”, comentou um usuário do X. “É disso que o Brasil gosta”, disse outro. “Uma ideia boa que resulta em treta, barraco, gritaria e confusão”, escreveu um terceiro internauta.