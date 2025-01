Homem é agredido por banhistas ao se masturbar no mar de Copacabana; vídeo

Um homem acabou agredido por banhistas que aproveitavam a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último domingo (26), após ficar completamente nu dentro do mar e se masturbar perto de mulheres e crianças.

Em um vídeo que circula nas mídias sociais, é possível ver a cena, enquanto uma mulher ao fundo que, indignada, grita e xinga o homem, denunciando a importunação sexual. Crianças que estavam perto do criminoso foram retiradas da água pelos pais.

Toda a ação aconteceu rapidamente, quando banhistas se uniram para retirar o importunador da área. Outros homens que estavam nas proximidades contiveram e o agrediram com tapas e socos.

O caso gerou repercussão na internet. A polícia ainda não se manifestou sobre o ocorrido, e o homem não havia sido identificado até a publicação da reportagem.

VÍDEO: Homem é agredido por banhistas após se masturbar no mar no RJhttps://t.co/Ejkw5SCwdk — dcmonline (@d_c_m_on_line) January 29, 2025

Leia também:

Furto de cabos causa apagão na Cidade da Polícia

Guarda Municipal de São Gonçalo prende motorista de aplicativo com cadastro falso