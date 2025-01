Fim de semana teve quinze motos irregulares recolhidas em Maricá

Quinze motocicletas consideradas irregulares foram recolhidas para o depósito municipal durante o último final de semana nas ruas de Itaipuaçu e Cordeirinho, em Maricá, durante uma ação conjunta realizada pela Secretaria de Segurança Cidadã do município com a Polícia Militar. Ao todo, mais de cem motociclistas foram abordados pelos agentes.

De acordo com as equipes, 33 dos 109 abordados estavam cometendo algum tipo de infração. Batizada “Somando Forças”, a operação tinha o objetivo de autuar condutores que estivessem circulando em desacordo com as normas, seja com documentação imprópria ou com motocicletas em condições irregulares.

Leia também:

➢ Delegado é resgatado após entrar por engano em comunidade no Rio

➢ Polícia Civil apreende caminhão-cegonha que transportava carros negociados por facção do Rio