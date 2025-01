Polícia Civil apreende caminhão-cegonha que transportava carros negociados por facção do Rio

Através de uma ação conjunta com agentes da 19ª DP (Tijuca), policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), apreenderam, na madrugada desta terça-feira (28), um caminhão-cegonha que transportava nove veículos que eram negociados pelo Comando Vermelho (CV) para serem revendidos fora do Estado do Rio. O homem que dirigia a carreta foi preso em flagrante.

A ação, no âmbito da Operação Torniquete, aconteceu na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Seropédica, município da Baixada Fluminense.

De acordo com informações da DDSD, os veículos estavam com sinais de identificação adulterados [dois deles foram confirmados sendo oriundos de roubo]. Ainda segundo os agentes, dados de inteligência ajudaram a identificar o caminhão parado num ponto estratégico. A carreta havia acabado de sair de uma comunidade controlada pelo CV, onde os automóveis roubados haviam sido negociados.

Segundo a Polícia Civil, a apreensão aponta um esquema criminoso amplo e sofisticado que abastace as comunidas comandadas pelo CV, além de financiar crimes cometidos pela facção. Os investigadores trabalham para mapear os locais de São Paulo para onde os automóveis seriam enviados e também para identificar outros envolvidos.

O motorista do caminhão responderá por receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos e associação criminosa. Ele foi levado para a sede da DDSD, na Cidade da Polícia, assim com os carros transportados na carreta apreendida.