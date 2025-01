Pastor que tentou salvar adolescente de afogamento é enterrado em Realengo

O pastor Edmilson Melo, que se afogou ao tentar salvar um adolescente no Rio Guandu, foi enterrado na tarde desta terça-feira (28), no Cemitério do Murundu, em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo Anna Melo, irmã da vítima, a despedida não teve velório por causa do estado avançado de decomposição que o corpo foi encontrado. O sepultamento de Edmilson começou às 16h. Através das redes sociais, Anna declarou: "Não poderá ficar em capela devido ao tempo que ele ficou na água. Então chegará faremos uma oração e o sepultamento."

Edmilson foi encontrado na segunda-feira (27), no Rio Guandu. Ele havia desaparecido na manhã de domingo (26), ao entrar na água para tentar salvar uma adolescente de 16 anos, que havia participado de uma cerimônia de batismo na localidade conhecida como Prainha do Guandu, às margens da Estrada Rio-São Paulo.

Em postagem no Facebook, a igreja onde Edmilson congregava prestou condolências aos familiares: "É com grande pesar que nos solidarizamos com a família do Ev. Edmilson, um servo fiel de Deus que dedicou sua vida à obra do Senhor. Sua jornada de fé e dedicação marcou profundamente a Igreja Evangélica Apostólica do Estado do Rio de Janeiro, onde serviu com amor e compromisso. Seu legado permanece vivo em nossos corações como exemplo de fidelidade e serviço ao Reino de Deus", diz a publicação.

Testemunhas disseram que, por conta do forte calor, algumas crianças, incluindo a adolescente, teriam pedido para tomar banho no rio. Um comentário nas redes sociais contou sobre a situação: "O batismo já tinha acabado! As crianças que estavam juntas pediram para ficar e tomar banho, falaram por alto que ela foi correndo para o meio do rio e acabou acontecendo isso."

Edmilson entrou na água para tentar resgatar a jovem, mas a força da correnteza acabou puxando o pastor. A adolescente também morreu por conta da força da água. Ainda não há informações sobre o local e o horário do sepultamento da jovem de 16 anos.