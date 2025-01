Rio divulga esta semana mais de 3.500 oportunidades de emprego e estágio

O Estado do Rio começa a última semana de janeiro com a oferta de 3.587 vagas de emprego e estágio para a população fluminense. A secretaria estadual de Trabalho e Renda disponibiliza 1.565 vagas nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Já a parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) e a Fundação Mudes oferece 2.022 chances para estágio.

A maioria das vagas de emprego está localizada na região Metropolitana, onde há oportunidades com salários de até R$ 6.000, tais como as de administrador de recursos humanos, auxiliar técnico de eletrônica, cozinheiro, maitre e motorista de ônibus. Todas elas exigem experiência anterior comprovada. Para Pessoas com Deficiência (PcD), são oferecidas 142 vagas, entre elas as de auxiliar de depósito, conferente de carga e descarga, auxiliar de limpeza e operador de caixa.

Na região do Médio Paraíba foram captadas 17 vagas, distribuídas nas cidades de Valença, Volta Redonda e Barra Mansa. Existem oportunidades para pedreiro, camareira de hotel, pintor e zelador, entre outras. Os salários variam de um a dois mínimos (R$ 1.518 a R$ 3.036). Já as 116 vagas da região Serrana, como auxiliar de linha de produção, faxineiro, copeiro, padeiro, servente de obras e jardineiro, estão concentradas na cidade de Teresópolis, principalmente no bairro de Várzea, e requerem experiência.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas são, em sua maioria, do setor de Serviços (55,9%) com exigência do Ensino Médio completo (45,2%), remuneração de até dois salários mínimos (42,7%) e experiência anterior (75,1%).

É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site https://www.rj.gov.br/trabalho/.

Em parceria com o CIEE e a Fundação Mudes existem ainda à disposição da população fluminense oportunidades de estágio. Pelo CIEE, são 1.259 vagas, das quais 633 para Ensino Superior e 626 para Ensino Médio, técnico e jovem aprendiz. Outras informações podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/. A Fundação Mudes oferece 763 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico, com bolsa-auxílio, que pode chegar a R$ 2.000. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/.