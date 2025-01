Carnaval 2025: Rio de Janeiro deve receber seis milhões de foliões para os blocos de rua

Prefeitura do Rio divulga detalhes do Carnaval 2025 - Foto: Alexandre Macieira/Riotur

O Rio de Janeiro aguarda cerca de seis milhões de foliões para o Carnaval de rua deste ano, segundo a Prefeitura. Até o momento, 482 blocos estão cadastrados e pré-autorizados a desfilarem pela Cidade Maravilhosa.

As informações foram divulgadas pela Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), na manhã desta terça-feira (28). O evento também apresentou o esquema operacional para os dias da festa popular.

Os blocos que foram autorizados a desfilar começam no dia 1º de fevereiro e vão até o dia 9 de março. São 37 dias de duração. Nove megablocos também farão parte da festa. Dois destes acabaram sendo cancelados: o da Preta Gil e o da Lexa. Preta realiza um tratamento contra um câncer e Lexa está internada por um quadro de pré-eclampsia apresentado aos seis meses de gestação.

O desfile dos megablocos prevê o fechamento da Rua Primeiro de Março e da Avenida Presidente Antônio Carlos, ambas no Centro. Os acessos a estas vias também serão fechados a partir das 5h de cada dia de cortejo. O fim dos eventos deve ocorrer às 12h e a vias devem ser liberadas a partir das 13h.

Neste Carnaval, 128 desfiles estão previstos para o Centro, 64 na Zona Norte, 64 na Grande Tijuca, 61 na Zona Oeste, 38 nas Ilhas, 10 em Jacarepaguá e 101 na Zona Sul. Barra da Tijuca, Recreio e Vargens receberão 16 desfiles. Em 2025, 685 inscrições de blocos foram feitas.