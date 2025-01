Previsão aponta virada no tempo para última semana de janeiro; Confira!

Segundo o Climatempo, as chuvas estão previstas pelo menos até domingo (2) - Foto: Divulgação/Paulo Pinto/Agência Brasil

Segundo o Climatempo, as chuvas estão previstas pelo menos até domingo (2) - Foto: Divulgação/Paulo Pinto/Agência Brasil

Após dias de calor intenso, as temperaturas irão cair a partir desta terça-feira (28). Céu nublado e possibilidade de chuva forte irão marcar a última semana de janeiro nos municípios de São Gonçalo e Niterói. Segundo o Climatempo, as chuvas estão previstas pelo menos até domingo (2).

Leia também:

‘Minha filha não merecia isso’, diz mãe após morte da filha em batismo

Com salários atrasados, agentes do Segurança Presente protestam na Uerj

Confira a previsão para esta semana em São Gonçalo e Niterói:

São Gonçalo

- Terça-feira (28): Máxima de 31°C e mínima de 23°C. Sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva durante o dia e à noite

- Quarta-feira (29): Máxima de 30°C e mínima de 23°C. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Durante a noite, possibilidade de temporal

- Quinta-feira (30): Máxima de 30°C e mínima de 23°C. Tempo chuvoso durante o dia e à noite chuva forte e trovoada

- Sexta-feira (31): Máxima de 28°C e mínima de 23°C. Tempo fechado durante todo o dia. Chuva forte e trovoada pela manhã, tarde e noite

- Sábado (1): Máxima de 28°C e mínima de 23°C. Nublado com chuva durante o dia e à noite. À tarde ocorre temporal

- Domingo (2): Máxima de 28°C e mínima de 23°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

Niterói

- Terça-feira (28): Máxima de 30°C e mínima de 25°C. Sol com algumas nuvens e chuva passageira

- Quarta-feira (29): Máxima de 30°C e mínima de 25°C. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa

- Quinta-feira (30): Máxima de 30°C e mínima de 25°C. Tempo nublado com chuva de manhã e temporal à tarde e à noite

- Sexta-feira (31): Máxima de 28°C e mínima de 25°C. Tempo fechado durante todo o dia. Chuva forte e trovoada pela manhã, tarde e noite

- Sábado (1): Máxima de 28°C e mínima de 25°C. Nublado com chuva forte durante o dia. No período da noite, a chuva continua, mas com menor intensidade

- Domingo (2): Máxima de 28°C e mínima de 25°C. Chuvoso de manhã e aberturas de sol à tarde, com pancadas de chuva que vão até a noite