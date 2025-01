Com salários atrasados, agentes do Segurança Presente protestam na Uerj

Dezenas de agentes civis do programa Operação Segurança Presente ocuparam a entrada do Campus Maracanã da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) na manhã desta segunda-feira (27), em um protesto para cobrar o pagamento de salários atrasados. A remuneração referente aos meses de novembro e dezembro, assim como 13º salário e férias de alguns funcionários, estão pendentes, de acordo com o relato dos agentes.

O Segurança Presente é administrado pela Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro (Segov-RJ), mas a contratação dos agentes é feita pelo Laboratório de Estudos de Abordagem de Proximidade (Labeprox), projeto operado em parceria entre a Uerj e o Governo estadual. Nesta segunda (27), os agentes entraram no prédio da Universidade com gritos de “estamos sem salário” e “omissos”.

Ainda segundo os agentes, representantes dos manifestantes chegaram a conversar com representantes da reitoria. Relatos iniciais indicam que a Universidade deve pagar os salários pendentes ainda nesta semana, mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente pela Uerj. Procurada, a instiruiçõa não retornou até a publicação desta notícia.

Em nota, a Segov informou que os agentes civis e assistentes sociais do programa "prestam serviço ao Segurança Presente, mas o contrato e pagamento são de responsabilidade" da Universidade "Todos os repasses foram feitos para a universidade. A Secretaria também aguarda que os depósitos sejam efetuados", afirmou, em nota, o órgão.