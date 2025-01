‘Minha filha não merecia isso’, diz mãe após morte da filha em batismo

Neste domingo, 26 de janeiro, uma adolescente de 16 anos, identificada como Hendiel Rane Estevão, morreu após ser arrastada pela correnteza do Rio Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O caso foi registrado na 56ª DP (Comendador Soares). Além dela, o pastor que tentou salvar a jovem também foi levado pela correnteza e segue desaparecido.

Segundo testemunhas, antes das 12h, um grupo de evangélicos participava de um batismo promovido por uma igreja local, na Prainha do Guandu, localizada no km 37 da estrada Rio-São Paulo. Após a cerimônia, devido ao calor intenso, algumas crianças pediram permissão para brincar na água, sendo autorizadas pelo pastor. Embora as crianças tenham conseguido sair, a adolescente foi arrastada pela correnteza. O pastor tentou ajudar, mas também foi levado pelas águas.

O Corpo de Bombeiros localizou o corpo da jovem por volta das 14h15, mas o pastor ainda não foi encontrado. Os moradores da região haviam colocado placas de alerta nos pontos onde costumam se banhar, como a Prainha do Guandu, com mensagens como “Cuidado com a correnteza” e “Atenção com crianças”, alertando para o risco de afogamento.

Em um depoimento, Hosana da Cruz, mãe de Hendiel, contou estar arrasada com a perda. Ela presenciou o momento trágico e afirmou que a imagem nunca sairá de sua memória. “Perder um filho é uma dor indescritível”, declarou. Hosana revelou ainda que não sabia que o batismo seria realizado no Rio Guandu e criticou a falta de segurança no local.

As buscas pelo pastor continuam e equipes do Corpo de Bombeiros estão trabalhando na região para localizá-lo. Para muitos moradores locais, o Guandu é a única opção de lazer na área.

