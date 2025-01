Valladolid perde mais uma e torcedores pedem saída de Ronaldo

Após mais uma derrota no campeonato espanhol, dessa vez para o Real Madrid, pelo placar de 3 a 0, torcedores do Valladolid, levaram cartazes e protestaram contra Ronaldo, proprietário do clube. A torcida pede a saída do brasileiro.

Os protestos contra a administração do fenômeno, não são de hoje. Rebaixado duas vezes em sua gestão, o clube caminha para mais uma queda no espanhol.

Em dezembro, a situação ruim da equipe gerou protestos contra Ronaldo e Paulo Pezzolano, que foi demitido do cargo de treinador. Diego Cocca, que assumiu no lugar do uruguaio, perdeu quatro jogos e venceu apenas um pelo Valladolid.

"Ronaldo vá embora. Vá logo", cantaram os torcedores do Valladolid neste sábado, antes da bola rolar no Estádio José Zorrilla.

Ronaldo não esteve nos camarotes do estádio durante a derrota do Valladolid para o Real Madrid. Segundo o jornal As, da Espanha, o brasileiro não pretendia continuar como proprietário do Valladolid após 2024, mas não encontrou compradores.