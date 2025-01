MMSG e CEDAE promovem 'passeio científico' para estudantes de periferias de São Gonçalo

Cerca de 40 adolescentes que integram os Projetos RECRIA e Núcleo Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e/ou Sexual (NEACA/SG) visitaram, nesta semana, a sede da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Estado do Rio de Janeiro (CEDAE), na Cidade Nova, na Zona Central do Rio.

Durante a visita, os adolescentes, oriundos das unidades Centro, Jardim Catarina e Complexo do Salgueiro (RECRIA/NEACA-SG), foram divididos em três grupos e participaram de ações recreativas guiadas por uma equipe técnica da CEDAE. Os estudantes tiveram acesso a conhecimentos referente à captação e tratamento da água e as tecnologias que a empresa vem aplicando em seu dia a dia de trabalho.

Em outra etapa da visita, os adolescentes visitaram o laboratório simulado com a ‘caixa de erosão’, conheceram técnicas da impressão 3D, tiveram acesso aos óculos 3D com realidade virtual e participaram de uma oficina de podcast, onde simularam um programa com interação do público.

Durante o evento foram servidos lanches e um almoço. Ao final, os adolescentes participaram de um jogo de perguntas (Quiz) sobre os conhecimentos adquiridos durante o ‘tour’ científico.

Compartilhar conhecimentos e vivências

Integrante da equipe ESG e coordenadora do CEDAE Por Elas, Verônica Cristina resaltou a importância da experiência científica vivida pelos estudantes. A gestora destacou as possibilidades de expansão do conhecimento e da conscientização sobre o uso da água e a preservação do ambiente.

“Foi uma oportunidade incrível de ouvir um pouco das vivências desses jovens e de compartilhar nossos conhecimentos referentes à captação e tratamento da água e as tecnologias que a CEDAE vem aplicando em seu dia a dia de trabalho. A empresa vem se empenhando em compartilhar conhecimento e vivências com os moradores residentes no entorno de suas unidades operacionais, como é o caso da ETA Laranjal”, disse Verônica.

Aprendizado e dinâmica pedagógica

Integrante da equipe técnica do projeto RECRIA, o educador social Lucas Lima elogiou a proposta pedagógica e destacou o formato da dinâmica de ensino que manteve os adolescentes atentos e interessados nas temáticas.

“Gostei da dinâmica pedagógica e do processo de aprendizagem. Permitiu que os adolescentes se conhecessem e mantivessem atentos às temáticas desenvolvidas pelos técnicos da CEDAE. Vale destacar também a questão lúdica, pois, torna o estudo mais leves e aguça a curiosidade dos alunos. Por serem, em sua maioria, de periferias, os alunos exercitaram o debate sobre suas realidades e as desigualdades sociais. Eles puderam vivenciar realidades diferentes dos seus territórios atravessados pela violência. Além disso, o processo gera novas possibilidades e oportunidades de estudos e trabalho”, explicou o educador social.

Empresa disponibilizou transporte

A CEDAE disponibilizou um ônibus para o transporte dos estudantes, que, em sua maioria, são oriundos de territórios periféricos de São Gonçalo, como Jardim Catarina e Complexo do Salgueiro.

A visita à empresa de tratamento de águas e esgotos integra as atividades da Colônia de Férias planejadas pela equipe técnica do projeto RECRIA, cujo objetivo é garantir o atendimento continuado e interdisciplinar a crianças, adolescentes e familiares que estejam em situação de risco social. O projeto tem o apoio da Fundação para Infância e Adolescência (FIA).

Atendimentos em três municípios

Organizado pelo MMSG, o projeto NEACA Tecendo Redes, que tem apoio da Petrobras, foi iniciado em 2024 e atende demandas relativas às violências domésticas e/ou sexuais e também atua em apoio a outros projetos para capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social.

O projeto abrange os municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Duque de Caxias com o objetivo de contribuir para a promoção, prevenção e garantia dos direitos humanos de mulheres, crianças, adolescentes e jovens (até 29 anos).

Em caso de ajuda, os núcleos disponibilizam seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17hs, nos endereços e telefones abaixo:

NEACA (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)

NEACA Primeira Infância (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 313, Zé Garoto. (21 96750-1595)

NEACA (Itaboraí)- Rua Antônio Pinto, 277, Nova Cidade. (21 98900-4246).

NEACA (CAXIAS) – Rua General Venâncio Flores, 518, Jardim 25 de Agosto. (21 96750-3095).

RECRIA - Rua Rodrigues Fonseca, 313, Zé Garoto. (21 96750-1595)