Sepultamento do corpo da filha de Flordelis acontece neste sábado (25), em São Gonçalo

Encontrada morta na madrugada da última quarta-feira (22), em São Gonçalo, Gabriella dos Santos de Souza, filha adotiva da ex-deputada federal Flordelis, será sepultada neste sábado (25), no Cemitério do Pacheco, às 16h30.

De acordo com a nota publicada no perfil oficial da ex-parlamentar no Instagram, "a defesa iniciou esforços juntos às Autoridades Judiciárias para obter autorização de comparecimento à despedida de sua filha". Condenada e presa pela morte do ex-marido em 2019, Flordelis busca autorização judicial para que possa comparecer ao enterro do corpo de Gabriella.

Ainda segundo a nota, em relação aos motivos da morte, "a família e a Defesa vão aguardar os primeiros resultados dos laudos periciais para que possam se manifestar". A polícia apura suposto crime de feminicídio, mas a conclusão depende de exames complementares.

A polícia ainda apura supostas ameaças feitas pelo homem que se relacionava com a estudante através de áudios enviados por um aplicativo de mensagens.