Polícia Civil deflagra operação para desarticular esquema de desvio de R$ 15 milhões do Previde em Belford Roxo

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) realizam, nesta quinta-feira (23/01), uma operação contra um esquema que desviou recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo (Previde). O objetivo é cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, além do sequestro de cerca de R$ 15 milhões em bens e contas dos beneficiários.

A investigação apurou que os valores foram transferidos de forma irregular para 539 beneficiários, a maioria sem qualquer vínculo legítimo com o instituto. Entre os principais suspeitos estão ex-diretoras do Previde, apontadas como autoras das movimentações financeiras fraudulentas.

As medidas cautelares cumpridas nesta quinta visam à recuperação do patrimônio público e à coleta de provas que possam subsidiar a responsabilização de todos os envolvidos.