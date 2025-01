Grávida do segundo filho, Bia Miranda faz chá revelação e anuncia sexo do bebê

A influenciadora Bia Miranda, de 20 anos, compartilhou com seus seguidores, no Instagram, a revelação do sexo do seu segundo filho. O chá revelação aconteceu na noite desta quarta-feira (22).

Ao lado de Samuel Santanna, o "Gato Preto", que é pai do segundo filho de Bia, a influenciadora, que já é mãe de Kaleb, de 6 meses, com o DJ Buarque, revelou que será mãe de uma menina, que se irá se chamar Maysha.

"É meninaaa, que venha com saúde!", escreveu Bia, que recebeu a visita do filho Kaleb na festa, mesmo em meio às polêmicas referentes à guarda da criança. "Vai ter uma maninha, filho", afirmou.

"É MENINAAA! Eu escolhi as cores e me perdi", postou "Gato Preto" ao divulgar um vídeo do casal descobrindo o sexo do bebê.

Bia Miranda ainda contou nos stories que antes mesmo do chá revelação já tinha certeza que esperava uma menina.