Vasco busca primeira vitória no Carioca com estreia de Fábio Carille

O Vasco entra em campo nesta quinta-feira (23), às 21h30, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Diante do Madureira, o cruzmaltino busca sua primeira vitória na competição, dessa vez, com a estreia do novo técnico, Fábio Carille, à beira do campo da Arena Amazônia, em Manaus.

Junto ao treinador, os torcedores esperam que outros dois reforços também façam sua estreia entre os titulares: Tchê Tchê e Lucas Oliveira. Fábio Carille ainda contará com Philippe Coutinho, que deve fazer o seu primeiro jogo na temporada.

Com três empates em três jogos, o Vasco busca, nesta rodada, a primeira vitória no campeonato, visando não ficar distante dos quatro primeiros colocados.

Com quatro pontos em três partidas, o Madureira também precisa da vitória para seguir avançando no Carioca. O clube venceu o Volta Redonda logo na estreia; empatou com o Flamengo e perdeu para a Portuguesa nas rodadas anteriores.