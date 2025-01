'Calorão': Prefeito de Niterói libera 'bermudão' para servidores e motoristas

Com as altas temperaturas atingindo níveis recordes em Niterói, o prefeito Rodrigo Neves (PDT) decretou, ontem (22), a autorização do uso de bermudões e bermudas na altura do joelho para servidores municipais e motoristas de táxis, ônibus, vans e kombis credenciadas.

Confira a nota completa, divulgada em sua rede social:

"Pessoal, a partir de hoje até o dia 10 de abril, está liberado usar bermudão! Ontem, assinei um decreto autorizando os servidores municipais, motoristas de ônibus, táxis, vans e kombis credenciadas a usarem bermudas para aliviar um pouco a atividade no calor que tem feito.

Essa medida vai garantir mais conforto para quem trabalha nas ruas e atende à população. Sabemos que o calor está intenso e, para garantir a qualidade do trabalho e o bem-estar de todos, é preciso adaptar as condições de trabalho.

Sabemos que esses eventos extremos mais intensos tem a ver com as mudanças climáticas no planeta. Em Niterói com o Niterói mais Verde em 2014 fizemos de nossa cidade a única em região metropolitana do Brasil com mais de 50% do território com áreas de proteção ambiental e plantamos mais de 100 mil árvores. E vamos plantar mais! Estamos cuidando de nossa cidade! É tempo de avançar!".

Desde segunda-feira (20), a cidade vem registrando altas temperaturas, na casa dos 38 a 40°C, a maior temperatura do Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O decreto, publicado no Diário Oficial do Município, regulamenta o uso de trajes mais leves, como forma de aliviar os impactos das altas temperaturas no desempenho das funções profissionais. Confira os principais pontos:

Autorização para uso de bermudões, calças e bermudas até o joelho:

A medida vale para servidores municipais, além de motoristas de táxis, ônibus, vans e kombis credenciadas.

Período de vigência:

O uso excepcional das vestimentas está permitido até 10 de abril de 2025.

Normas adicionais:

Cada secretaria ou gestor de administração indireta pode implementar regulamentações específicas, conforme a natureza das atividades realizadas.

Artigo 1º:

Fica autorizado, em caráter excepcional, o uso de bermudões, calças e bermudas na altura do joelho para os servidores municipais e motoristas de táxis, ônibus, vans e kombis credenciadas.

Parágrafo único:

Os titulares das secretarias podem expedir normas adicionais para regulamentar a medida, adaptando-a às especificidades de cada órgão ou função.

Artigo 2º:

O decreto entra em vigor na data de sua publicação.

