Carnaval de Niterói terá mais três desfilantes em 2025

O desfile das escolas de samba de Niterói entra na na reta final de preparação para a edição de 2025 no Caminho Niemeyer. Ao todo, 23 agremiações, dividas nos Grupos A (8), B (8) e C (4), no Caminho Niemeyer. A grande novidade é a abertura de vagas para três agremiações, que vão compor o Grupo de Avaliação e estão pleiteando o direito de fazer parte do circuito oficial da folia em 2025. A logomarca oficial do próximo Carnaval na cidade também foi lançada.

As três desfilantes do Grupo de Avaliação são a Ponta da Areia, Data Vênia Doutor e Bugres do Cubango, que encerrarão os desfiles na passarela do samba, no Caminho Niemeyer, aliás este lindo equipamento turístico da cidade fluminense, está simbolizado na logomarca deste Carnaval.

Ordem de desfiles -A definição das agremiações habilitadas pela Neltur para desfilarem no Grupo de Avaliação do Carnaval Niterói 2025 tiveram seus nomes publicados nesta quarta-feira (22/1/25) no Diário Oficial do município e, a empresa definiu também a ordem de desfile do referido Grupo, de acordo com a data do recebimento dos pedidos, na sede, em São Francisco, para a participação nos desfiles do Carnaval Niterói 2025.

Leia também:

Presidente do México diz que falará com Lula em meio a ameaças de Trump

Anitta e Vinicius Souza terminam namoro após 5 meses

Ordem completa dos Desfiles do Carnaval Niterói 2025, no Caminho Niemeyer

Dia 21/2 (sexta-feira) -Abrirão os desfiles o Grupo B e fecharão as do Grupo C

Grupo B

1a- Tá Rindo Por Quê?;

2a- Mocidade Independente de Icaraí;

3a- Banda Batistão;

4a- Paraíso do Bonfim;

5a- Combinado do Amor,

6o- Garra de Ouro;

7o- Sabiá;

8o- Unidos do Sacramento.

Grupo C

1a- Bem Amado;

2a- Cacique da São José;

3a- Balanço do Fonseca;

4o- Galo de Ouro

Dia 22/2 (Sábado) - Abrirão os Desfiles o Grupo A e o encerramento serão com as agremiações do Grupo de Avaliação

Grupo A

1o- Império de Charitas;

2o- Alegria da Zona Norte;

3a- Império de Araribóia;

4a- Magnólia Brasil;

5a- Unidos da Região Oceânica,

6o- Folia da Viradouro;

7a- Souza Soares;

8o- Experimenta da Ilha

Grupo de Avaliação

1ª – G.R.E.S. Ponta da Areia;

2ª – G.R.E.S. Data Vênia Doutor;

3ª – G.R.E.S. Bugres do Cubango