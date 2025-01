Volta às aulas solidária: Shopping em Niterói recebe doações de material escolar

O Plaza Niterói dá início à campanha Volta às Aulas Solidária 2025, que arrecada materiais escolares para crianças em situação de vulnerabilidade social. O ponto de coleta das doações fica no L4, em frente ao Abbraccio, até o dia 5 de fevereiro – data próxima ao início do ano letivo, e as doações serão recebidas de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h.

A lista de itens aceitos para a campanha inclui mochilas, estojos, apontadores, colas, borrachas, lápis preto, lápis de cor, canetas, tinta guache e cadernos novos ou em ótimo estado de conservação. Todo o material arrecadado será destinado ao Sempre Criança, projeto social que desenvolve ações em prol do bem-estar de crianças em comunidades de Niterói e São Gonçalo.

Além do Plaza Niterói, a iniciativa acontece simultaneamente em outros 52 shoppings da ALLOS, plataforma de entretenimento, serviços e compras que atua no estabelecimento. Desde o início da campanha, em 2020, já foram doados mais de 55 mil itens escolares para instituições situadas nas comunidades próximas aos shoppings da companhia. Na edição de 2024, foram doados mais de 13 mil itens, beneficiando mais de quatro mil crianças e adolescentes.