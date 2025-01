Mineiro entra no mar sob efeito de alcool na Praia do Forte, Cabo Frio; Guarda Civil o resgata

Um homem belo-horizontino, de cerca de 40 anos, foi salvo por um Guarda Civil Municipal (GCM) após entrar no mar — na Praia do Forte, em Cabo Frio — sob efeito de álcool. O ocorrido aconteceu na madrugada desta quarta-feira (22), por volta das 1h30.

Um casal que se preocupou com o caso, alertou a base do Grupamento Operacional de Praia (GOP). O GCM Franklin, que estava em ação junto com outros agentes, entrou no mar para socorrer a vítima.

O guarda viu o homem que estava em perigo e o resgatou. Ao ser retirado do mar, ele recebeu os primeiros socorros.

