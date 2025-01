Anitta e Vinicius Souza terminam namoro após 5 meses

A cantora Anitta está solteira. Ela e o jogador de futebol Vinicius Souza terminaram o namoro após cinco meses, segundo pessoas próximas ao casal. E aparentemente a amizade entre os dois não permanece.

A Poderosa e o ex-jogador do Flamengo não se seguem mais nas redes sociais. Além disso, deletaram as fotos juntos. Tanto Anitta quanto Vinicius editaram publicações no Instagram e removeram as fotos de casal.

Fotos como de uma viagem para um parque em Orlando, em novembro do ano passado, fotos de um outro passeio em outubro, em meio à natureza, fazendo trilhas e curtindo foram deletas pela dupla.

Os rumores de um affair entre eles já tinha começado antes da temporada de férias no verão europeu. Vinicius é volante do Sheffield, da Inglaterra, e conseguiu encontrar Anitta na Grécia, em agosto, numa janela de folga, após vir ao Brasil para ver os filhos (ele tem dois, de relacionamentos diferentes).