Botafogo busca renovação para manter e valorizar o volante Gregore

O volante Gregore, do Botafogo, tem sido um nome quente no mercado da bola no começo desse ano. Titular do Glorioso, ele nos últimos dias recebeu uma proposta do Atlético-MG e é monitorado também pelo Palmeiras.

O Botafogo não quer se desfazer do volante de jeito nenhum e não tem interesse nem de abrir negociações pelo atleta. E para manter Gregore, o Alvinegro busca um acordo para valorizar ainda mais o jogador de 30 anos.

Ele é visto como uma das peças mais importantes do elenco do Botafogo e uma proposta de renovação de contrato já foi entregue para o camisa 26. Aumento salarial, valorização e uma multa rescisória maior são os elementos que o Glorioso oferece.

O terceiro ponto é um dos mais importantes, já que Gregore possui uma cláusula de saída de 4 milhões de dólares (R$ 24,1 milhões) para clubes do exterior. Este foi o valor oferecido pelo Galo na proposta realizada.

O Al-Rayyan, novo clube de Artur Jorge, é outro interessado em Gregore. A intenção do Alvinegro é aumentar a multa rescisória para afastar os interessados no volante. O clube carioca, inclusive, recusou uma proposta dos cataris.

O volante não dá sinais de querer sair e se diz feliz no clube. Gregore foi adquirido por 2,5 milhões de dólares (R$ 13,5 milhões) em fevereiro do ano passado em operação com o Inter Miami, dos Estados Unidos. Desde então, foram 56 jogos pelo Botafogo.