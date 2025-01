Presidente do México diz que falará com Lula em meio a ameaças de Trump

Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente do México, Claudia Sheinbaum - Foto: Divulgação

Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente do México, Claudia Sheinbaum - Foto: Divulgação

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta quarta-feira (22) que deverá conversar "nos próximos dias" com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em um momento de tensão devido às mudanças nas políticas migratórias dos Estados Unidos e às ameaças expansionistas de Donald Trump.

"Tenho mantido vários telefonemas nos últimos dias, falei com o presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, e houve uma reunião dos chanceleres de diferentes países da América Latina e do Caribe. Nos próximos dias, vou falar com o presidente Lula", disse Sheinbaum durante a entrevista coletiva diária.

A declaração foi feita após um jornalista questionar se a América Latina responderia de forma conjunta à política expansionista de Trump, que afirmou que tomará o Canal do Panamá e alterou o nome do Golfo do México para "Golfo da América". "Há unidade na América Latina, isso é importante", afirmou Sheinbaum, sem revelar maiores detalhes sobre o conteúdo da conversa com o presidente brasileiro. Embora a data do contato ainda não tenha sido confirmada, a CNN informou que ele pode ocorrer já nesta quinta-feira (23).

Desde sua posse, na última segunda-feira (20), Trump decretou zona de emergência no sul dos Estados Unidos, enviou milhares de soldados para a fronteira e retomou a política do "Remain in México", que impede que solicitantes de asilo permaneçam nos EUA enquanto seus pedidos são analisados.

Sheinbaum pediu tranquilidade à população mexicana e afirmou que muitas das medidas adotadas são semelhantes às implementadas durante o primeiro mandato de Trump. Segundo ela, o chanceler mexicano, Juan Ramón de la Fuente, já conversou por telefone com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, sobre questões de migração e segurança.

A presidente do México reiterou que tentará negociar com os Estados Unidos uma coordenação no processo de repatriação, sempre respeitando a soberania do México e "sem subordinação".