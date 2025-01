Moradores fazem protesto contra a falta de luz em Niterói

Moradores de Niterói se uniram em protestos em diferentes pontos da cidade para protestar contra a falta de energia elétrica, na noite desta terça-feira (21). As manifestações bloquearam vias, gerando caos no trânsito em bairros da Zona Sul, Pendotiba e Região Oceânica do município.

As manifestações ocorreram na Estrada da Garganta, em Santa Rosa, na Avenida Rui Barbosa, conhecida como Estrada da Cachoeira, em São Francisco, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em frente à entrada da comunidade do Jacaré, em Pendotiba, e também perto Shopping Multicenter, em Itaipu, na Região Oceânica, também na Estrada Francisco da Cruz Nunes.

Agentes da NitTrans foram deslocados para os locais com o objetivo de organizar o tráfego e, de acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) estão nos locais para acompanhar as manifestações e aguardam a presença do Corpo de Bombeiros que, por sua vez, informou que ainda não foi acionado.

Após a publicação da reportagem, a Enel informou que "uma equipe da distribuidora está a caminho dos locais para realizar o atendimento e normalizar o serviço para os clientes impactados".