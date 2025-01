Botafogo pagará mais de R$ 125 milhões por Wendel, do Zenit

O Botafogo acertou a contratação do volante Wendel, do Zenit, da Rússia. O jogador custará 20 milhões de euros, ou seja, mais de R$ 125 milhões aos cofres do Glorioso.

Esse valor representa a segunda maior contratação da história do clube carioca. O primeiro lugar ainda segue com o argentino Thiago Almada. A Eagle Football, de John Textor, é quem arcará com o custo da negociação.

A informação vem de fontes ligadas ao dono da SAF do Botafogo e aos agentes que estiveram envolvidos nas conversas. O valor foi confirmado por esses nomes e foi primeiramente informado pelo jornalista André Hernan.

Além do volante Wendel, o Botafogo também fechou a contratação do atacante Artur, que custará 10 milhões de euros (R$ 62 milhões). O Alvinegro terá 80% dos direitos econômicos do jogador. Tanto Artur como Wendel terão quatro anos de contrato com o Glorioso.

O clube carioca está em cima do Zenit para liberar Wendel para que ele chegue ainda no primeiro semestre. Pelo acordo, o jogador só se apresentaria em junho, ao fim da temporada russa. Já Artur é esperado essa semana para se juntar ao grupo principal e iniciar as atividades no Rio.