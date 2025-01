Bairros de Maricá ganham novas estações de bikes gratuitas

Os moradores do Condado de Maricá aprovaram a disponibilidade do novo modal de transportes - Foto: Divulgação/Bernardo Gomes

Os moradores do Condado de Maricá aprovaram a disponibilidade do novo modal de transportes - Foto: Divulgação/Bernardo Gomes

A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes, entrega a partir desta semana, seis novas estações de bicicletas gratuitas compartilhadas, as “bikes vermelhinhas”. O sistema chega, agora, ao total de 36 estações adultos e oito infantis, ampliando o acesso da população ao transporte alternativo e sustentável.

As novas estações estão nos bairros do Condado, Caxito, Araçatiba e Cordeirinho. Segundo o presidente da EPT, Celso Haddad, a perspectiva da empresa pública é chegar a 80 estações operando na cidade em 2025. "As seis novas estações são uma continuação do projeto da EPT, que alcançará a marca de 70 estações para adultos e 10 estações infantis de bicicletas compartilhadas no município”, afirmou Haddad.

“Com a instalação das novas estações, teremos 36 estações em operação, restando apenas 34, que serão instaladas ao longo deste ano. Esse é um grande avanço para a mobilidade urbana em nossa cidade, permitindo que as pessoas se locomovam de forma mais sustentável e integrada às linhas de ônibus Tarifa Zero", completou o presidente da EPT.

Medida aprovada pelos moradores

Os moradores do Condado de Maricá aprovaram a disponibilidade do novo modal de transportes. Para o presidente da associação de moradores do bairro, Charles Carvalho, além de promover um estilo de vida mais saudável e ser uma alternativa para quem não tem bicicleta ou quer evitar o trânsito, o maior fluxo de ciclistas pode ser uma oportunidade de estímulo à economia local.

“Com mais pessoas pedalando pelo bairro, os comerciantes da região têm a oportunidade de atrair novos clientes. Sem contar que as ciclovias e as estações criam um ambiente mais agradável e seguro para todos, contribuindo para o fortalecimento do senso de comunidade. As vermelhinhas não são apenas um meio de transporte. Elas promovem saúde, economia e bem-estar social. Estamos animados com essa nova opção e acreditamos que fará uma grande diferença na vida dos moradores do nosso Condado”, acredita Charles.

Vermelhinhas EPT

O sistema gratuito de bicicletas compartilhadas de Maricá foi inaugurado em março de 2021. A reserva é feita pelo aplicativo “Vermelhinhas EPT”, disponível nas plataformas Android e iOS. Após o cadastro, o usuário poderá retirar a bicicleta na estação de sua preferência.

O mesmo acontece no momento da devolução, desde que o tempo de utilização, de uma hora para dias da semana e de duas horas para sábados, domingos e feriados, seja respeitado. Em ambos os casos, uma nova reserva só poderá ser feita após intervalo de 15 minutos.

Para conferir a localização das estações disponíveis, basta acessar o aplicativo “Vermelhinhas EPT”, disponível para Android e iOS.

Confira os endereços dos novos pontos:

Estação Condado 1: Alameda Maricá, 31 - Condado

Estação Condado 2: Rua Hibisco - Condado

Estação Caxito 1: Rua José da Cunha Barbosa, 5 - Caxito

Estação Caxito 2: Rua Cecília Gonçalves Mataruna, 843 - Caxito

Estação Aeroporto: Rua Jovino Duarte de Oliveira - Araçatiba

Estação Estádio João Saldanha: Rua 107 - Cordeirinho