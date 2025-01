Rodrigo Neves acompanha Operação Verão nas praias de Niterói

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, esteve à frente das ações da Operação Verão, conduzidas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), neste domingo (19). O ponto de partida foi a Praia das Flechas, onde Rodrigo acompanhou de perto o fluxo de moradores e turistas em direção à Ilha da Boa Viagem, recentemente reaberta ao público.

Cuidado e ordenamento na alta temporada

Rodrigo Neves enfatizou a importância de manter a organização e a limpeza durante o verão. A Operação Verão, iniciada em 5 de janeiro, mobiliza uma força-tarefa integrada pela Guarda Municipal, NitTrans, Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), Secretaria de Conservação (Seconser) e Polícia Militar. Com 80 agentes, dez viaturas, cinco motopatrulhas e sete reboques, as ações ao prefeito agradeceu à população pela colaboração e destacou que, até o momento, nenhuma ocorrência grave foi registrada, resultado da educação e urbanidade dos frequentadores.

“Este dia lindo está sendo de muito trabalho. Decidi acompanhar de perto, junto com a nossa equipe, a Operação Verão, que é uma ação integrada da Guarda Municipal, da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), da Secretaria de Conservação (Seconser), da NitTrans e da Polícia Militar. Queria agradecer mais uma vez aos niteroienses pela educação e pela civilidade. Temos visto ao longo desta semana da Operação Verão que não tivemos nenhuma ocorrência grave. Isso é resultado da educação e da urbanidade das pessoas nas praias de Niterói”, afirmou.

Reflexo no ordenamento e na limpeza

Durante a vistoria, Rodrigo orientou a Clin a reforçar a instalação de lixeiras nas praias e a distribuir sacos plásticos para coleta de resíduos. Ele também destacou a proibição de estacionamento para ônibus e caminhões na orla da Boa Viagem, que antes comprometiam a paisagem local.

“Não tinha como permitir isso. Ficava um verdadeiro paredão de ônibus impedindo a orla da frente marítima da cidade. Esses ônibus comprometiam completamente a orla e a paisagem belíssima de Niterói. As universidades têm seus estacionamentos, suas áreas, e podem receber esses ônibus, o que não pode é ficar mais na orla”, explicou o prefeito. As ações dos organizadores abrangem 12 praias, tanto na Região Oceânica quanto na Baía de Guanabara.

Rodrigo também aproveitou para caminhar pela Ilha da Boa Viagem, destacando sua importância como um novo ponto turístico e cultural da cidade. Ele incentivou os moradores e visitantes a conhecerem o local e compartilhou dicas para aproveitar o passeio com segurança, como o uso de protetor solar, tênis confortável e garrafinha de água.

“Resolvi reunir minha equipe para avaliarmos o andamento desse projeto tão importante da Ilha da Boa Viagem. Acho que todos deveriam conhecer e curtir esse lugar tão lindo. Venham, mas se preparem porque é um exercício físico também. É bom trazer uma garrafinha de água, um tênis confortável, não usar salto e ter o protetor solar. É um passeio pelo MAC com a arte contemporânea à Ilha da Boa Viagem. Niterói é cultura”, disse o prefeito.

Leia também!

Vereador morre após ser baleado na rua de casa em Magé



Gracyanne Barbosa diz que está vomitando e que médica a chamou para conversar

Rodrigo Neves estava acompanhado do secretário das Culturas, Leonardo Giordano; da presidente da Fundação de Artes de Niterói (FAN), Micaela Costa; do secretário de Economia Criativa e Ações Estratégicas, André Diniz; do secretário Executivo, Felipe Peixoto; da secretária de Conservação, Dayse Monassa; do secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas; e do presidente da NitTrans, Nelson Godá.

A Operação Verão segue em andamento, com ações focadas no ordenamento urbano, na segurança e na preservação dos espaços públicos, garantindo um verão mais organizado e agradável para moradores e turistas.