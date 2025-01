Casal de turistas morre atropelado em Petrópolis

Um casal de turistas cariocas morreu após ser atropelado durante um passeio em Itaipava, distrito de Petrópolis, na Região Serrana. O caso aconteceu na noite da última sexta (17). Justiniano Paulo de Carvalho, de 77 anos, e Airdes Maria Pinto, de 63, não resistiram aos ferimentos e foram sepultados nesta segunda (20). O condutor que atingiu o casal foi preso e vai responder por homicídio culposo.

Segundo testemunhas, o casal estava atravessando a rua na faixa de pedestre, próximo ao hotel onde estavam hospedado desde a última terça (14). Eles estavam terminando travessia quando foram atingidos por um Troller conduzido por um homem, de 57 anos, que fugiu do local sem preste socorro. O idoso morreu no local e sua esposa veio à óbito algumas horas após o atropelamento.

O condutor fugiu e acabou envolvido em uma perseguição policial, após ignorar ordem de parada de agentes que patrulhavam a região. O veículo foi interceptado em um viaduto e o motorista, que, segundo a polícia, tinha odor de álcool, resistiu a prisão com comportamento agressivo. Por fim, ele foi preso em flagrante, sem direito a fiança. Ainda não foi confirmado o resultado do exame para atestar se o suspeito ingeriu bebidas alcoólicas antes de dirigir no dia.

Justiniano e Airdes eram moradores de Ipanema, na zona sul da capital e estavam junto há cerca de duas décadas. Eles deixam dois filhos e duas netas. O velório e o sepultamento aconteceram nesta segunda (20) no Cemitério São João Batista, em Botafogo.