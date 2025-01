Morre Léo Batista, ícone do jornalismo esportivo, aos 92 anos

Léo Batista, a voz marcante da comunicação brasileira, morreu neste domingo aos 92 anos, deixando um legado histórico no jornalismo do país. Nascido em Cordeirópolis (SP), ele teve uma carreira de quase 80 anos, marcando presença em momentos decisivos da história. Foi o primeiro jornalista a anunciar o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954, e, 40 anos depois, a morte de Ayrton Senna, na TV Globo. Durante mais de 50 anos na emissora, se tornou uma referência no jornalismo esportivo, cobrindo eventos como Copas do Mundo, Olimpíadas e Fórmula 1, além de participar de programas como o Fantástico.

